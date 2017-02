Igal kaheteistkümnendal analüüsi teinul on avastatud C-hepatiit

Kaheksa protsenti käinutest on saanud positiivse vereproovi tulemuse ja nad on saadetud erialaarsti vastuvõtule.

Eesti infektsioonhaiguste seltsi esimehe Matti Maimetsa sõnul on esimeste nädalate tulemus ootuspärane, sest Eestis on hinnanguliselt 20 000 C-hepatiiti nakatunut. Seda on ligi kolm korda rohkem, kui meil arvatakse olevat HIV positiivseid.

Meditsiinilabori Synlab infektsioonhaiguste valdkonna juht Paul Naaber soovitab esmaseks sõeluuringuks antikehade määramist verest. «C-hepatiit on seotud kõrgenenud maksavähi riskiga. Lihtsa ja tasuta analüüsiga on võimalik haigus varakult avastada ning ära hoida maksavähi teke,» ütles doktor Naaber.

End on kontrollimas käinud inimesi noortest kuni pensioniealisteni välja.

Veel 1200 inimest saavad Synlabis kogu Eestis tasuta C-hepatiidi vereanalüüsi teha ja kõikidel on võimalik end kontrollida lasta maksavähi riski suhtes. Tasuta vereanalüüsi tegemise info, kohad ja ajad on teavituskampaania kodulehel.

Positiivsete vastuste korral saavad ravikindlustusega inimesed (e-mailiga) saatekirja eriarsti vastuvõtule Lääne-Tallinna keskhaiglasse, Tartu ülikooli kliinikumi või Ida-Tallinna keskhaiglasse.

Ka perearstid saavad suunata inimesi kampaania lehele hindama riskigruppi kuulumist ja tasuta vereanalüüsi andma.