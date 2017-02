Hundid pistsid Viljandimaal taksikoera nahka

Ainja krossirajast mõne kilomeetri kaugusel talus elav Saareluht tuli kolmapäeval autoga Karksi-Nuiast ning märkas, kuidas tema koduõue lähedal põllul jalutab hunt.

«Aastane laika läks talle kohe kallale ja kargas turja,» rääkis ta. Metsloom põgenes ning jahikoer teda jälitama ei läinud. Saareluht, kes on ise jahimees, võttis seepeale püssi ja läks asja uurima. Selgus, et tema maja ümber oli tiirutanud vähemalt kaks hunti. Loomi ei olnud seganud ka vaevalt sada meetrit eemal võsas tööd teinud saemees.

Saareluha taksikoer jooksis kütiga kaasa ning kihutas hundile metsa järele. Rohkem kütt oma koera ei näinud ning edasisest andsid aimu vaid maas olnud vereloigud ja neljapäeval metsast leitud koera pea.

Saareluht kinnitas, et sealkandis on hundid juba mitu aastat liikvel olnud. Paar nädalat tagasi olid nad piiranud seal kaht põtra, kuid rünnata nad suuri loomi ei julgenud. «Eks need hundid ole näljas, sest sigu enam ei ole ja kitsi nad praegu kätte ei saa,» nentis Ainja elanik. Ta avaldas kartust, et nüüd hakkavad hundid luurama, et kätte saada tema laikasid.

Viljandimaal on sel jahihooajal lubatud küttida seitse hunti ja kolm neist on tabatud. Ainja kandis käisid kütid hundijahil mõnda aega tagasi, aga jäid tühjade kätega. Saareluht on arvamusel, et nüüd tuleks tema kodu ümbruses hundijaht korraldada, sest kari on suureks läinud ja teine kari liigub lähikonnas veel.