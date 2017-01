Ukrainlannast hambaarst jõudis Viljandisse turvalise elu otsingul

«Ma armastan väga Ukrainat, mul on valus sellepärast, mis seal toimub, aga ma näen oma tulevikku ainult siin. Ma näen siin oma lapse tulevikku. Tahan, et ta käiks Eesti lasteaias ja koolis, kasvaks siinses turvalises keskkonnas ja võtaks omaks siinse elustiili,» räägib Veronika Denõssenko.

Alguses tundus Viljandi suurest linnast tulnule harjumatult väike, aga heas mõttes üllatas inimeste abivalmidus. Kõige rohkem kiidusõnu on Veronika Denõssenkol endise hambakliiniku juhataja Ülle Lumi kohta. Kolleegidki on igati toeks olnud.

Ukrainlanna meenutab ka vahejuhtumit, kui ta äsja Viljandisse kolinuna läks suurte pakkidega suvalise linnaliinibussi peale ja juht tema kodule võimalikult lähedal peatuse tegi. «See oli tõeliselt liigutav.»

Vaimsus kodust

Veronika Denõssenko isa oli insener-konstruktor. Ema, kes tal praegugi Eestis talvel põdema kippuvat nelja-aastast Luisat hoida aitab, on veterinaariadoktor.

«Isa oli mitmekülgselt andekas. Ta pildistas ning voolis skulptuure – alguses savist, hiljem puidust, käis inseneritöö kõrvalt huviringe juhendamas. Ma palusin, et isa ka mind õpetaks, aga tema ütles, et skulptori amet pole tüdrukutele, hakaku ma parem tikkima,» jutustab Denõssenko.

Lõpuks õnnestus tütrel vanema vastupanu murda, aga kaua tema käe all tegutseda ei õnnestunud, sest isa suri. Isale on ta aga tänulik ka selle eest, et too suunas teda kirjanduse juurde. «Alguses lugesin lihtsamaid raamatuid, edasi järjest keerulisemaid. Arenesin Dumas'st Tolstoi ja Bulgakovini. «Meistrit ja Margaritat» olen mitu korda lugenud ja alati leidnud sealt midagi uut vastavalt oma eale ja elukogemustele.»

HIV-positiivseid ravimas

Pärast stomatoloogidiplomi saamist asus noor tohter tööle äsja avatud riiklikku aidsiga võitlemise keskusse.

«Alguses kartsin väga,» meenutab ta ning kirjeldab mitmekihilist kaitserõivastust, mis muutis töö tegemise keeruliseks ja oli juba arsti enda tervisele koormav.

Aja jooksul saadi targemaks ning hakati HIVi nakatunutesse ja aidsihaigetesse suhtuma rahulikumalt.

«Ei tasu mõelda, et sealsed patsiendid olid ainult narkomaanid või põhjakihi inimesed. 80 protsenti olid noored, ilusad ja edukad,» ütleb aastaid erikliinikus töötanud arst.

Ta loetleb hulga tundemärke, mille põhjal vilunud hambaarst saab üsna kindlalt ohtlikku nakkust kahtlustada. Jäägu need sümptomid aga siinkohal üles lugemata, et mõni ei hakkaks lihtsa põletiku või ohatise taga hullemat nägema.

Veronika Denõssenko kinnitab, et ühelgi Viljandis ravitud patsiendil pole ta selliseid märke näinud. Õnneks.

Ukrainas pidas ta HIVi teemal loenguid ja andis kaasautoritega välja arstidele mõeldud raamatu «HIV. Aids. Stomatoloogia».

Kevadel tahab Veronika Denõssenko sõita Ukrainasse, et kohtuda sõpradega ning käia isa ja autoavariis hukkunud insenerist venna haual. Ukrainas elab ka tema arstiteadlasest õde, kelle ta plaanib juulikuus koos lastega Viljandisse külla kutsuda.

«Sain juulis puhkuse, see on tore. Loodan väga, et ilm on sel ajal ilus. Möödunud aasta juunis käisin mööda Viljandit, talvemantel seljas. Sellist suvist kogemust ei olnud mul varem olnud.»

Ajame juttu vene keeles, aga kui ma mõnest erialaterminist aru ei saa, tõlgib Veronika Denõssenko selle kohe eesti keelde. Ta õpib eesti keelt hoolega ja mõne aasta pärast pole ilmselt raskusi ka keerulisemate teemade puhul.

Enne lahkumist meenutab Denõssenko aega, mil ta Moskvas tuttavat hambatohtrit asendas. Talle pakuti sinna alalist tööd. «Kõik oli väga hästi, aga Moskva ei ole minu linn. Viljandi on. Krõlli lasteaed on parim, lausa vaimustav. Käin tütrega Paala järve ääres jalutamas, meil on rahulik ja turvaline. Vaatan üle pisikese järve paistvat kirikutorni, see on nii ilus.»

Pärimise peale, kas ta usub, et Ukrainast võiks kunagi saada normaalne riik, lausub Veronika Denõssenko, et see on talle kõige valusam küsimus. «Aga nagu öeldakse: lootus sureb viimasena.»