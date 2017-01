Omniva solvunud kunde nõuab vabandusest enamat

Nagu Leppik rääkis, soovis ta pealinnas elavalt tuttavalt saada kaks vana raadiot ja ühe uue tolmuimeja. Omniva kuller sõitis tuttavale koju ja võttis vastu saadetise ehk kolm eset kolmes pappkastis.

«Tellimuse vormistasin ma enne ise, tehes seda Omniva internetiteeninduses ja makstes kohe ka pangaülekandega,» lausus Leppik. «Et tegu oli ühe saadetisega, tundus mulle loogiline vormistada see ühe pakina. Valisin kõige suuremate mõõtmetega variandi, mida Omniva pakub: paki aluse ümbermõõt kolm meetrit ja kõrgus poolteist meetrit.»

Tehing tehtud, jäi mees ootama, millal asjad Viljandisse jõuavad. Kui mitu päeva ei juhtunud midagi, asus ta uurima, kuhu saadetis jäi.

Leppik räägib põhjalikult, kuidas ta suhtles Omnivaga korduvalt, helistades infotelefonil, saates kirju ja käies hiljem postifirma Viljandi esinduses. Algul sai ta vastuseks, et tema pakiga on probleem ning asja uuritakse. Lõpuks jõudis pakk Viljandisse, kuid siis nõudis Omniva selle väljastamise eest tasu, sest osa saatekulust olevat tasumata.

Kes kellele maksab

Kui paki saatmisest oli möödas nädala jagu päevi, sealhulgas nädalavahetus, kohtus Silver Leppik Viljandis Omniva jaotuskeskuse juhatajaga, kes tema sõnul võttis süü täielikult Omniva peale, palus vabandust, väljastas saadetise ega küsinud lisaraha.

Leppik märkis, et ta oleks olnud nõus isegi lisatasu maksma, kui selgunuks, et see on vajalik. Oma kinnitusel oli ta seda Omniva töötajale Viljandis ka öelnud.

Nüüd aga on klient seisukohal, et hoopis Omniva peab talle kahjutasu maksma, sest postifirma hoidis teda päevi teadmatuses ning tekitas paki kättesaamise eel palju tüli, sealhulgas ajakulu.

Omniva on nõus hüvitama saadetise edastamise eest tasutud 8,62 eurot, kuid seda on Leppiku arvates liiga vähe. Nii kirjutas ta Omnivale, et arvesse tuleb võtta talle tehtud kahju ja maksta õiglast tasu.

Sakala küsimusele, mis on õiglane tasu tekitatud segaduse eest, vastas Leppik, et hüvitis võiks olla vahemikus 100–200 eurot.

«Ootan ära ka tarbijakaitse vastuse. Kindlasti kaalun kohtu poole pöördumist, kuigi see on väga kulukas,» märkis ta.

Nimelt oli Leppik kirjutanud vahepeal tarbijakaitseametile, kuid vastust ei tulnud. Pärast seda, kui Sakala vahendas tema ja tarbijakaitseameti kontakte, selgus, et see kiri polnud üldse kohale läinud.

Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja Hanna Turetski ütles, et kõnealune kiri ametisse ei jõudnud, sest Leppik oli teinud e-kirja aadressis tähevea. See selgus, kui Leppik oli oma kirja nüüd uuesti õigele aadressile saatnud.

Turetski nentis, et ei osanud öelda, mida tarbijakaitseamet kavatseb Leppikule vastata. Aega vastuse saatmiseks on ametil üks kuu.

Postifirma selgitab

Omniva kommunikatsioonispetsialist Mattias Kaiv ütles, et kõnealune tellimus oli vormistatud küll ühe suure saadetisena, aga see anti Omniva kullerile kolme eraldi pakina. Vormiline ebakõla avastati alles hiljem Tallinna sorteerimiskeskuses.

Kaiv rääkis, et sorteerimiskeskuses moodustati kolmest pakist kaks suuremat ja üks väiksem pakk, sest esialgsel mõõtmisel ei mahtunud need kolmekesi ühte suurde mõõtu, mille eest klient oli tasunud.

«Viljandi jaotuskeskuses selgus teistkordsel mõõtmisel, et pakid siiski mahuvad tellitud mõõtmete piiresse,» lausus Kaiv. «Palun ettevõtte nimel vabandust meie sorteerimiskeskuse töötaja eksimuse pärast. Seetõttu pigistasime silma kinni vale vormistuse ees ning andsime seejärel kõik kolm pakki kliendile ilma lisatasu küsimata üle.»

Kaiv nentis, et hüvituseks soovib Omniva kliendile tagastada saadetise transpordi eest tasutud 8,62 eurot. Küll pole Omniva tema sõnul nõus suurema summaga, sest kaudne kahju, näiteks ajakulu, ei kuulu kullerteenuse tüüptingimuste järgi hüvitamisele.

Eespool kirjeldatud segaste olukordade vältimiseks soovitab Omniva kliendil saadetis sobivalt pakendada.

«Kui on soov mitu pakki ühe suurema saadetisena saata, tuleks need kokku teipida või mõnda suuremasse pakendisse kokku panna,» lisas Kaiv. «Kui saadetised on korrektselt komplekteeritud ja pakendatud, on võimalik selliseid ebameeldivaid olukordi kindlasti vältida.»