Täna kell 18.30 kohtuvad Viljandi spordihoones Eesti naiste võrkpallimeistrivõistluste esiliigaturniiril klubi VilVol ja Kohila VC / E-Service’i naiskond. Viljandlannadele on see põhiturniiri kaheksas mäng. Seljataga olevast seitsmest vastasseisust on nad teeninud üheksa tabelipunkti.