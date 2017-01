Pikaajalise silmapaistva tegevuse eest esitati riigi kultuuripreemia kandidaatideks 47 inimest ning kolm neist elavad Viljandimaal. Need on näitleja Luule Komissarov, tekstiilikunstnik Anu Raud ja teatrikunstnik Ingrid Agur. Preemia suurus on 64 000 eurot.