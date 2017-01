Sakala, 9. (22.) I 1917

Kirjad põllumeestele. Mujalt maadest kuuleme, et seal hobuseliha üleüldiselt inimeste toiduks tarwitatakse; leitakse, et selle söömine terwisliselt weel kasulikum on, kui näit. sealiha söömine. Meil jäetakse hobuseliha aga harilikult täieste kasutamata, metsalindudele toiduks, nagu see Soomes wiisiks olewat. Ei küsita seal waese looma piinast, waid muututakse seal ise metsaliseks ja tooreks. Palju inimlikum oleks tööle kõlbmatad hobused maha lasta ja neid teisel teel kasulikult tarwitada.