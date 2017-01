Holstre kalamehe isiklik rekordhaug on 10kilone

„Ilm on super, aga kala ei taha sugugi võtta, ei tea, kas see on ilmast või on nad juba enne head ja paremat kõhu täis vitsutanud,“ pajatas Margus Tuul. Jääl oli ta toimetamas koos noore sõbraga, toimuvat oli takseerimas ehk nagu kalamees ise naljatamisi ütles, teda kontrollimas ka kaasa Eha.

Mees tõdes, et käib kalal igal nädalalõpul ning enamasti oma kodu Holstre lähistel veekogudel. Sikuskaga püüdes jäävad õnge põhiliselt särjed ja ahvenad, seda elussööta unna otsa pannes saab omakorda hauge meelitama asuda. „Mu rekordkala on püütud kümmekond aastat tagasi väikese järve pealt Mustla lähistelt jõe paisult, 10kilone kaal ei võtnud seda haugi üles,“ märkis mees. Üsna suure, 5,8 kilo kaaluva haugi püüdis ta enda jutu järgi välja ka mullu. Margus Tuul möönis, et teda tõukab kalale kirg ja lust. „Eks tervis ole ka looduses kulgedes parem kui niisama kodus passides ja telerit vahtides.“

Juba 30aastat kalamees olnud Tuul ütles, et on paar korda käinud ka Peipisi järvel õnne proovimas, aga ilma erilise eduta. „Ju ei trehvanud kalaparvele. Jää oli ka nii paks, et kahes kohas ei ulatunud rohkem kui meetri sügavune puur läbigi,“ pajatas Holstre mees. „Nii olengi kodu lähistele vetele truuks jäänud, pole ju mõtet sõita pikka maad, maksta suurt raha ja naasta koju ikka tühjade kätega,“ kõneles ta. Sakalaga kohtumise päeval olid tal õnge hakanud haug, paar ahvenat ja mõned särjed.