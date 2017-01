President: seaduste ostmine ei ole okei

Presidendiks saades lubasite algatuseks Eestis palju ringi sõita ja inimestega vahetut kontakti otsida. Paistab, et olete seda tõepoolest teinud. Äsja käisite Järva- ja Viljandimaal. Mida neil ringkäikudel kogetust esimesena esile tõstate?

Olen näinud palju inimesi, kes tahavad ise midagi ära teha. Võtame näiteks Viljandi mittetulundusühingud Teeme!, Viljandi Maanaiste Ühendus ja Viljandi Uisutajad, aga ka Pilistvere külakogukonna: nende kõigi liikmed pole saanud olla rahus, sest on näinud, et nende kodukandis on midagi puudu. Nad on ise hakanud tegutsema, leidnud lahendused ning tõestanud omavalitsusele, et neid teenuseid on vaja.

Tundub, et oleme siin Eestis jõudnud sotsiaalse ümbermõtestamise lävele. Oleme ära tabanud midagi, mida jõukad lääne riigid võib-olla pole veel tabanud. Mõistame üha paremini, et arusaam riigist ei saa olla selline, et maksad maksud ära ja ootad kõiges ja kõikjal vastutasuks teenuseid.

Vabakonnad on sotsiaalse innovatsiooni liidrid hoolimata sellest, et nad ise endal seda rolli võib-olla ei taju. Seepärast on oluline, et nüüd, kui haldusreformis on piiride joonistamise faas möödas, aitaks vallad ja linnad elanikel endil senisest veelgi rohkem oma kodukanti kujundada.

Minu soovitus kõikidele valijatele eelseisvateks kohalikeks valimisteks on: nõudke endale sellist vallavanemat või linnapead, kes aitab teil teha asju, mis päriselt teie kodu ümbrust paremaks muudavad.

Kui palju vabakondliku tegevuse elavnemises on häda sundi? Võib-olla on asja iva selles, et Tallinnast eemale jäävate maakondade elanikkonna ja koos sellega omavalitsuste võimekuse kärbumine on olnud lihtsalt nii suur, et kohapeale jäänutel polegi muud valikut kui lahkuda või elu säilimise nimel hambad risti ise pingutada.

Seda teemat võibki vaadelda kahtepidi. Kui riik on väeti ega ulatu igale poole, peavad inimesed rohkem ise tegema. See on nii-öelda pooltühja klaasi vaade. Kui aga mõelda teistpidi, on põhjust rääkida enesekindluse kasvust: kohapealsed inimesed teavad ise kõige paremini, mida nad vajavad, ja kui nad oskavad sellesse kaasata omavalitsuse, tekibki õmblusteta ühiskond.

Mul oli sellest just eelmisel nädalal juttu Ameerika Ühendriikide suursaadiku James D. Melville`iga. Tema tuletas mulle meelde, et Ameerika ühiskond ei tugine sotsiaalsel heaolumudelil ja seepärast on seal vabatahtlike kanda hulk asju, mida Euroopas on harjutud pidama avalikuks teenuseks. Veelgi enam: seal mõistavad ka jõukad inimesed, et ilma igasuguse bürokraatiata on võimalik aidata neid, kellel on nutti, aga napib raha. Ongi väga normaalne, et kõik ühiskonna liikmed panustavad vahetult, mitte üksnes maksude maksmise kaudu.

Seepärast ütlen, et Eestis praegu toimuvad muutused ei ole siiski häda sund, vaid enesekindluse kasv.

Eelmine nädal tõi meile veel ühe huvitava kodanikuühiskonna ilmingu. Nimelt annetas rühm ärimehi erakondadele kopsaka rahasumma tasuks kolmanda lapse toetuse tõstmise eest. Kuidas te sellesse suhtute? Kas näete selles mingit ohtu läbipaistvale demokraatlikule otsustusprotsessile?