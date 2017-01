Ränk kukkumine on kliendi ja hotelli suhte lörri ajanud

Ei saa olla kindel

«On kahetsusväärne, et meie hotelli kliendiga selline õnnetus on juhtunud,» nentis Mati Reinup. Ta avaldas kahetsust ka selle pärast, et abielupaar personalile väidetavast kukkumisest kohe teada ei andnud, vaid lahkus oma autoga. Et hotelli teavitati alles seitse tundi hiljem, ei ole omaniku selgitust mööda võimalik olla kindel, kas, mis ja kuidas selle territooriumil juhtus.

Niisugune seisukoht nörritab aga Rima Toivainenit, kelle hinnangul ei taha hotellipidaja vastutust võtta. Ta viitas abikaasa saadetud SMS-ile, mis on tal alles. Samuti oli Eino Toivainenile pärast koomast ärkamist meenunud, et tema kukkumist juhtusid nägema mööda tänavat kõndinud naine ja laps, keda on võimalik vajaduse korral püüda üles leida.

«Kahjuks ei ole see esimene kord, kui inimesed saavad mõne ettevõtte hoolimatuse tõttu vigastada. Paljud ravivad ennast pärast õnnetust kodus, sest ei julge pöörduda kohtusse ega viia asja lõpuni,» avas Rima Toivainen oma mõttekäiku. «Igal inimesel tuleb oma tegude eest vastutada.»

Ainest kriitiliseks hinnanguks võtab Rima Toivainen ka sellest, et kuigi tema mees oli õnnetuse vastu kindlustatud, pakkus naine Endla hotellile algul välja, et nad lepivad omavahel kokku summas, millega asutus aitab õnnetusega seotud kulutusi kanda, kuid nad ei jõudnud selles teineteisemõistmiseni.

Mati Reinup märkis etteheitele vastuseks, et hotellile ei ole esitatud kirjalikku pretensiooni, vaid käidud suusõnal uurimas, millise summaga oleks võimalik kahjusid kompenseerida. «Seetõttu on meil ka keeruline hinnata oma rolli ja võimalikku vastutust selles õnnetuses,» selgitas ta.

Pärast läbirääkimiste liivajooksmist pöördusid Toivainenid kindlustusfirma poole, kes on nüüdseks juhtumiga juba mõnda aega tegelnud. Rima Toivainen teadis öelda, et mehe Rootsi toimetamine oli kindlustusele läinud maksma 27 300 eurot.

Viga saanud mehe abikaasa sõnul on neil kõigest hoolimata hea meel, et see lahenes kõige hullemate tagajärgedeta. Kohtusse ei kavatse paar pöörduda. Küll aga soovib Rima Toivainen, et nende juhtum saaks teistele ettevõtetele õpetuseks, milline vastutus neil oma territooriumil sündiva suhtes lasub.