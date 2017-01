Fotograaf Kenno Soo pardakaamera videolt on näha, et südalinna poolt tulnud auto sõidab üle ülekäiguraja ja jääb siis seisma, et pöörata vasakule Anton Irve tänavale. Auto tagant hakkab üle tee minema kaks last, keda Männimäe poolt tuleva auto juht peatunud sõiduki varjust ilmselt ei märka.

Lapsed pääsevad napilt otsasõidust, hüpates teine teisele poole autot.