Ühekordne puitmaja, kus inimesed elasid kahes väikses korteris, on juhtumi järel sisuliselt kokku kukkumas, majas olnud inimesed viga ei saanud, ehkki olid toas, kuhu auto kella 23 ajal õhtul maandus.

Seni pole teada, kes autot juhtis, sest naabermajade elanike sõnul jooksis juht sündmuskohalt minema. Politsei kutsus sündmuskohale eksperdi Valgast, et võtta roolilt juhi tuvastamiseks DNA proov. Esmaste väidete kohaselt võis autos olla õnnetuse ajal kaks noort naist.

BMW kiirust ei oska esialgu keegi pakkuda, kuid see oli sedavõrd suur, et kõnnitee kivist õhku sööstnud auto lendas selliselt üle tee äärde pargitud Audi, et kriimustas vaid tolla katusereelingut. Seejärel lendas auto üle sõiduteest enam kui paarkümmend meetrit kaugemal oleva meetri kõrguse aia ning sööstis otse majaseina. BMW peatas lõpuks keset maja olev ahi.

Üks majaelanik vaatas sel hetkel kui auto tuppa paiskus akna juures telerit, olles autost vaid meetri kaugusel.