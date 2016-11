Minister tajub mõnede maavanemate tegevuses korruptsiooniohtu

„Teatistes avaldatud info analüüsimisel on selgunud, et et osadel maavanematel on huvide konflikt,” kirjutas Arto Aas kõigile maavanematele saadetud ühises kirjas. „See tähendab, et ametiülesannete täitmisel peate tegema toimingu või otsuse endaga seotud isikute suhtes.”

Kõik maavanemad peavad esitama aruande oma kõrvaltegevuste kohta ning hiljuti analüüsis neid riigihalduse minister, kellele maavanemad otseselt alluvad. Ühtses kirjas tuletas Aas meelde, et tal on õigus keelata osaliselt või täielikult ametiisiku kõrvaltegevus kui selle tegemisele kuluv maht või laad takistab korralikult tööülesannete täitmist või toob kaasa teenistuskohustuste täitmist.

Eraldi nimetab Aas kirjas vaid Viljandi maavanemat, keda ta toob teistele eeskujuks. „Juhul kui igapäevaselt maavanema ülesannete täitmisel tekib oht toimingupiirangu rikkumiseks, tuleb sellest ministeeriumi kirjalikult teavitada. Ministrina saan määrata uue ametiisiku, kes teeb teie asemel vastava toimingu või otsuse,” selgitas minister. „Nii on korrektselt toiminud näiteks Viljandi maavanem.”

Viljandi maavanem Erich Palm on oma kõrvaltegevustena märkinud tegutsemise Viljandi Tarbijate Ühistu nõukogus, Puide Puiatu talus ning Kaitseliidu Sakala maleva juhatuses.

VTÜ nõukogus osaleb Palm kvartalis korra 2-3 tundi kestvatel koosolekutel, endale kuuluvas talus töötab Palm nädalalõppudel ning Kaitseliidus lööb ta kaasa töövälisel ajal, kui ta osaleb korra kvartalis ühel koosolekul.

Arto Aas lõpetas maavanematele saadud kirja soovitusega, et juhul kui maavanema ülesannete täitmisel tekib regulaarne konflikt (iga-aastased toetuste maksmised või teenuste ostmised), siis oleks kõige õigem, kui maavanem lahkuks äriühingu, sihtasutuse või mittetulundusühingu nõukogu või juhatuse liikme kohalt.

Riigihalduse kirja võib näha siit