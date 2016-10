Metsavendade punker hävis taas tuleleekides

Kuigi uurimine on veel algusjärgus, on punkri juhuslik süttimine välistatud. Elektrit punkris ei olnud.

«Väga kurb situatsioon,» ütles mõrult Tarvastu vallavanem Alar Karu suitsevaid rususid vaadates. «Ajalugu näib korduvat: omal ajal panid KGB mehed punkri altpoolt põlema ning sundisid metsavennad välja tulema.»

Päästeamet sai väljakutse 30. oktoobril kell 12.54. Päästjate saabudes selgus, et 20-meetrine tunnel hõõgub maa all, palgid on põlenud ja liiv sisse varisenud. Et tunnelisse varisemisohu tõttu sisse ei saanud, katsid päästjad pinna mullaga.

«Ei oska küll mõelda, kas see võib olla mõne vana kommunisti või tema järeltulijatele antud viha, et punker pandi taas põlema,» lausus Karu.

Et ehtisi põleb maa all edasi ning tõenäoliselt on oodata veel varinguid, on uudistajatel sinna minek keelatud.

Ennuksemäe punker asub Tarvastu vallas Ennukse talu metsades. Maa-aluse muldonni ehitasid 1944. aastal vennad Jaan ja Evald Sova, kellega hiljem liitus veel kümmekond metsavenda. 21. veebruaril 1945 ründasid punkrit NKVD-lased, kes tapsid kuuetunnises tulevahetuses seitse meest ja võtsid ülejäänud vangi. Punker taastati ning avati huvilistele paar päeva vähem kui kuus aastat tagasi.