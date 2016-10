Teise pealtnägija kirjeldus: nagu rakett tõusis taevasse

Mulgi vald viskas lepingust välja

sõnapaari «vabatahtlik ühinemine»

Et rõhutada protsessi pealesunnitust, otsustasid kolm Mulgimaa valda ja üks linn oma ühinemislepingust välja võtta sõna „vabatahtlik”. Nüüd on leping sealmaal, et sellega saab 7. novembrini tutvuda ning siis tuleb rahvahääletus.