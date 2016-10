Samas tunnistas ta, et inimesed, kes on sattunud varguste ohvriks, pole sellest paljudel juhtudel isegi politseile teatanud. «Ütlevad, et sellest pole mingit kasu. Mina olen seda meelt ja ka inimestele olen rääkinud, et tuleb helistada 112,» lausus Tamberg.

Kuigi selles, kes on varguste taga, pole seni selgust, ütles linnapea, et kahtlustab Lätit. «Meie arvamus on see, et keegi meie linnast on informaator, aga vargapoisid on mujalt,» lisas ta.