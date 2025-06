Tõnis Korts, kelle kodu Sonni talu juures võistlust viimastel aastatel on peetud, andis teada, et taas on Soomaale saabunud viies aastaaeg, mistõttu pole niitmispäeva sel aastal võimalik korraldada. "Vähemalt juulikuu alguses mitte, sest niitmisala on täielikult vee all ja kohati on vett kuni pool meetrit."