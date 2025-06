Prokuratuur kalmistult leitud poliitiku röövimist ei uuri, küll aga surnu mälestuse teotamist

Prokuratuur ei vastanud otsesõnu Sakala küsimusele, kas on alust arvata, et keegi peksis Kairi Kärnerit ja võttis temalt vabaduse. Samas asjaolu, et ebaseadusliku vabadusevõtmise paragrahvi alusel pole prokuratuur menetlust alustanud, viitab sellele, et niisuguse juhtumi kohta uurimisorganitel teavet ei ole. Välistada ei saa siiski, et see info uurimise käigus veel ilmneb ja tõendamist leiab.