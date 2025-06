LUGUDE AASTA Linnameister jutustas järve kaldal näkkidest

Kõigepealt aga süütas jutuvestja õige õhustiku loomiseks valge salvei nutsaku, poetas järve tilga kangemat kraami näkkidele kostituseks ja õpetas kohaletulnuile, et hea on enne järve minekut visata kolm tillukest kivi vette sõnadega "Näkile kakku!". "Siis on kõik vees elajad su vastu lahked ega taha sulle midagi paha teha."