"Vett on tõesti natuke liiga palju," tõdes Eesti maaülikooli aianduse professor Ulvi Moor ning ütles, et olgu need puuviljad, köögiviljad või marjad – ükski neist ei talu liigniiskust. "Kui maapinnal on juba lompe näha, tuleb esimene kahju sellest, et taime juurtel pole enam hapnikku."