Kärner väitis, et teda rünnati füüsiliselt ning ta sai vigastada. Viga sai ta oma sõnul ka vaimselt ning tundis surmahirmu. Ta palus kaks korda vabandust, et võttis kalmistumüürist kive, kuid oma sõnul tegi ta seda, sest röövijad tahtsid ärandada tema autot ja sel moel kive parklasse ladudes üritas ta vargust takistada.

Järgmisel hommikul pärast intsidenti rääkis kalmistuvaht Ene Kuptsova Sakalale, et kivid olid üsna suvaliselt parklasse laiali pillutud ning need olid kõik pärit kalmistumüürist. Kärner rõhutas volikogu ees, et ta kasutas vaid lahtisi kive ja müüri ei lõhkunud. Samuti välistas ta võimaluse, et tema lõhkus hauakive ja raudriste. "Ma austan hingi ja käin kirikus," lausus ta ning lisas, et ei saa kõigest politseiuurimise tõttu avalikult rääkida.