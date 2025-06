Psühhiaater Madis Parksepp: probleemi märkamisest üksinda ei piisa, lahendust on vaja

Samuti selgus, et psühhiaatri vastuvõtul käib vaimse tervise muredega rohkem naisi kui mehi. Levinuimaks diagnoosiks nii meeste kui naiste hulgas on läbi aastate olnud ärevushäired, rasked stressreaktsioonid ja kohanemishäired. Nagu nentis Tervise Arengu Instituudi vanemanalüütik Reet Nestor: teadlikkuse suurenedes on viimastel aastatel hakatud aktiivsus- ja tähelepanuhäiret rohkem märkama ja diagnoosima ka täiskasvanutel, kellel see lapseeas on jäänud diagnoosimata.