Haigla kohtusse viinud tabletivarguse uurimine andis tõuke soetada uudne ravimirobot

Sihtasutuse Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere kinnitas seost haiglaapteegi uudse ravimiroboti ning haigla andmekaitsjate vastu kohtusse viinud ravimivarguse juhtumi vahel. Eeskätt seisneb see asjaolus, et roboti abil on ravimite liikumine haiglas palju täpsemalt kontrollitud ning erinevatest tööetappidest jääb elektrooniline jälg, mida saab hiljem vajadusel kontrollida.