Viljandi gümnaasiumi direktor Juhan-Mart Salumäe ütles, et koolikohtade jagamine on lõpusirgel: möödunud nädalal saadeti õpilastele kutseid välja. "Lõplik pilt alles selgub, aga suurem osa, umbes 190 õpilast, on juba kutse saanud ja selle ka vastu võtnud."