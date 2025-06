TEATRIARVUSTUS Kaks Otti on "Kondase ja maasikasööjate" lavastuses kirsiks tordil

​Kondase keskus on üks Viljandi visiitkaarte, teistel Eesti linnadel midagi sellist vastu panna pole. Lavastust mängitakse Viljandi muuseumi hoovis, kust on enam-vähem võrdne maa Kondase keskuse ja Kondase kunagise elukohani. Kuigi Kondase kodu on lavastuse keskpunktiks nii otseses kui ülekantud tähenduses, mahub Viljandi linna võrdkujuks muudetud hoovi palju muudki. On saun ja postkontor, kohvik ja parteibosside kabinet. Nutikalt on lahendatud tegelaste välimus: grimeerijate osava käe alt tulnuna jätavad nad mulje, nagu oleksid nad tõepoolest äsja Kondase maalidelt välja astunud.