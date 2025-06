Suvised mürgistusohud varitsevad lapsi

Terviseameti meediasuhete ja ennetustöö spetsialist Kelli Suvi ütles, et kogu eelmise aasta jooksul vajas Eestis mürgistuse tõttu haiglaravi üle saja väikelapse ning infoliininumbril nõustati rohkem kui 1400 alla nelja-aastase lapsega seotud juhtumit. Viljandimaalt saabus infoliinile nõnda väikeste laste pärast 37 abikõnet ning haiglaravi vajasid neli last kemikaali- ja kaks ravimimürgistuse tõttu.

«Osalt mängib kindlasti rolli tehtud teavitustöö infoliini olemasolust, kuid samas näitab kõnede rohkus, et laste ümber varitsevad ohud, mida on võimalik ennetada,» lausus Suvi. «Sel aastal on Viljandimaalt tulnud kõige enam ravimimürgistuste kõnesid, kuid viimaste kuude jooksul on helistatud ka näiteks väikelaste suhu jõudnud mürgiste taimede, kemikaalide ja nikotiinipatjade põhjustatud mürgistuste tõttu.»