REET LUBI Rahvaraamatukogude reform tähendaks Viljandile lisakulu ja nelja inimese koondamist

Eesti rahvaraamatukogude võrk vajab ajakohastamist ning see, et süsteeme oleks lihtne kasutada nii lugejatel kui töötajatel, on oluline eesmärk. Samuti on tähtis, et uues rahvaraamatukogu seaduses käsitletakse rahvaraamatukogu kui kogukonnakeskset kultuuri- ja haridusasutust.