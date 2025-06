Lahkus Ugalas kümmekonna aasta eest hiilgava rolli teinud Ene Järvis

Müüri tagant ei näe, Emmi aga näeb inimeste sisse ja leiab sealt headust. See ongi see, kas me oleme avatud. Noored on rohkem avatud kui minu põlvkond.

Millega te Taago Tubinale silma jäite?

Ehk mõjutas teda mingil määral see, et olen varem Fassbinderit mänginud. Palju meil ikka Fassbinderit tehtud on. Ma olen talle väga tänulik, see oli nii meeldiv...

Üks on muidugi film ja teine on suure lava lavastus – me ei saa samu vahendeid kasutada. Kui ma mängisin Petra von Kanti, vaatasin peaaegu kõik Fassbinderi filmid ära. Ta mõjus mulle siis meeletult!

Meie teeme teisiti kui filmis. Mulle see filmipaar väga meeldis, eriti Brigitte Mira kehastatud Emmi. Selline väga armas ja pretensioonitu tädi. Kindlasti tekkis Miral Fassbinderiga mingi side – ta on vilksatanud ka tema teistes filmides. Kujutan ette, et Fassbinderit võis päris raske taluda olla. Ta oli inimene, kes põletas ennast kahest otsast korraga, ja eks ta sellepärast põleski nii ruttu läbi.

Emmi oli pidanud ilmselt terve elu tegema just seda, mida eeldati, et ta teeb. Nüüd viimaks võttis julguse kokku ja tegi midagi, mida ta tõesti tahtis ise teha.