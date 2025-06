"Meie klassi" etendust saab Tartus asetleidval festivalil vaadata 2. septembril kell 17.30 Sadamateatris. Etendusel on ka ingliskeelne tõlge. Ugala kinnitusel on see lavastuse "Meie klass" ainus väljasõiduetendus teatri järgmisel sügishooajal.