Rongide sõiduplaan on tavapärasest erinev 30. juunist 27. juulini.

Et 30. juunist 27. juulini on ​​Elroni rongide sõiduplaanis Kohila raudteejaama tööde tõttu muudatusi, muutuvad ajutiselt Viljandi-suunaliste rongide väljumis- ja saabumisajad. Enamik ronge hakkab Viljandisse saabuma tavapärasest hiljem ja nii ei sobitu need ajad praeguste bussiaegadega.