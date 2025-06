Koostöökontoris Leola tänav 49 maja kolmandal korrusel on võimalik rentida endale töölaud pisemat sorti kontoriboksis, aga on ka suuremaid ruume kogu tiimile ja koosolekusaal. Kokku on Starhubis umbes 40 töökohta, mis jaotuvad 12 klaasboksi ning kahe suure ja kahe keskmist mõõtu ruumi vahel. Ja muidugi on kontoripinnal kööginurk, kus saab kohvi teha ja võileiva külmkappi panna. Kuigi ruumid olid juba avamispäevaks valmis sätitud, märkis üks ettevõtmise eestvedajaid Rode Luhaäär, et osa sisustust on veel tulemas, näiteks on endine Clevon lubanud neile veel mõned endal üle jäänud töölauad. "Oleme ikka seal start-up-kogukonnas sees ja aitame üksteist." Ettevõtmise tarbeks loodud osaühing Starhub Keskus oli samuti äsja asutatud.