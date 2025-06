Ave Puru rääkis Sakala ajakirjanikule, kes samuti täitis vigastuste ankeedi, et tegelikult on inimesed päris hästi kursis, mida, millal ja kuidas teha. "Nad ütlevad, et on telekast näinud, neist haiglaseriaalidest, "Pulss" ja teised. Ainult alguses oli nii, et 112 oli võõras number. Kiputi valima 911. Nüüd juba teatakse, et 112 on õige. Nii et midagigi on telesarjadest kasu,” rääkis vabatahtlik.