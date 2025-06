TIIU SOMMER Vorm seljas, vaim valmis – raadiohääl toob võidutule

"See, et me Tiiuga Naiskodukaitse Sakala ringkonnas 2021. aastal üle mitme-setme aasta värskete tegevliikmetena taas kokku saime, on imetore. Olime nimelt kunagi Abja keskkoolis paralleelklassiõed," ütleb Tea Raidsalu. "Nüüd oleme Naiskodukaitse tegevustes, peamiselt avalike suhete valdkonnas kõrvuti üksjagu rühmanud ning koostöö klapib. Kui jaks ja mõistus on lõppemas, siis pärast Tiiuga rääkimist on mõtete sasipundar kenasti lahti harutatud. Tiiu on tark, töökas, tasakaalukas ja sümpaatne ning üks äraütlemata oluline väärtus on tema muhe ja vahe huumorimeel – see päästab ka pilviseima päeva. Tiiu on väärikas, ilus ja soliidne – just selline, kes passib Naiskodukaitset esindama igal ajal ja igas kohas."