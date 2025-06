Jaani kiriku kaks seina said talgutööga uue värvikihi

"Tänavu otsustasime, et proovime pikihoone lääneseinad korrastada ja värvida talgutööna. Initsiaatorid ja eestvedajad, samuti talguliste juhendajad on koguduse liikmed Alo Peebo ja Juhan Hint," ütles Tiitus.

Sellest tulenevalt kaalub kogudus võimalust rentida tellingud ning talguid jätkata. Tiitus pakkus, et tõenäoliselt vajab seni värvimata osa mõnes kohas ka krohvimist, kuid et koguduse aktiivsete liikmete seas on restauraator, siis usub ta, et seegi töö saab nõuetekohaselt tehtud.