Fellin hoiab endiselt kohta Michelini restoranigiidis

Vabaduse platsi ääres tegutsev Fellin sai juba 2022. aastal Bib Gourmandi auhinna ehk ta on nende restoranide seas, kus pakutakse väga head toitu mõõduka hinnaga. Ühtlasi on see kohvik ainus, kes on Viljandimaalt niisugust tähelepanu pälvinud.

Kohviku juhataja Katrin Tuisk nentis, et tunnustust saada on kerge, hoida aga juba raskem. "Eks ta ole alati olnud meeldiv üllatus, et oleme saanud jätkata seda rada, mida mööda oleme käinud. Muidugi teeb heameelt, et meie tööd on märgatud ja me jätkuvalt inimestele rõõmu pakume," lausus ta.

Tuisu sõnul on Michelini restoranigiidi kuulumine Fellini külastajate arvu kasvatanud. Ta selgitas, et reserveeringule jääb märge, kui inimesed on selle teinud Michelini lehe kaudu. "Sealt kaudu on küll tulnud inimesi. Mitte massiliselt, aga on. Ja need on pigem välismaalased. Eestlased on tihti lugenud uudiseid, nad teavad, mis see märk ukse kõrval on, ja astuvad selle järgi sisse."

Küsimusele, kui palju on Fellin Michelini aastatel muutunud, vastas Tuisk, et maitsed ja käekiri on jäänud üsna samaks, kuid inimesed arenevad. "Meie teenindusjuht Heleri (Liseiski – toimetus) on vahepeal saanud juuniorsommeljeeks ja ma loodan, et kui restoran on muutunud, siis ikka paremuse poole."