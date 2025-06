NÄDALA NUHTLUS Kas me sellist suve tahtsime?

Kärstnas viis padusadu osa teest ära. Maasikakasvatajad ootavad päikest, et viljad küpseks ja magusaks läheks. Kõik vabaõhuürituste korraldajad vaatavad hirmuga taevasse, kas tuleb või ei tule, ja peavad hiljem enamasti ohkama, et tuli ikka küll.

Ja kõige hullem seisab veel ees. Ma ei mõtle siinkohal isegi jaanilaupäeva. Sellega oleme vist juba harjunud, et “Saaremaa valsis” kirjeldatud kujutelm soojast suveööst, mil hämarik koidule ulatab käe, on samasugune punapropaganda, nagu oli ülejäänud Debora Vaarandi luuletus “Talgud Lööne soos”, mille lõpust selle tuntud laulu tekst pärineb. Aga see, et ka juulikuu prognoosid veel ilusat suveilma ei luba, kipub ületama taluvuse piiri nagu paduvihmajärgne Lemmjõgi oma kaldajoone.