OMA RIIGI LÕPP Eestis algas 85 aasta eest verine okupatsioon. Miks oli riigikukutajate seas viljandimaalasi?

See tuli väga eredalt välja just 1917. aastal, mil olid kohalikud valimised. "Viljandimaa osutus ootamatult punameelseks. Seal hääletati enamlasi, eriti esseere ja sotsiaaldemokraate. Need hääled tulid just sulastelt, teenijatelt, mõisa moonakatelt, küla käsitöölistelt, kes nägid, et nendega võrreldes on suurtalude omanikud väga jõukad ja elavad hoopis teistsugust elu kui kõik ülejäänud. Eks 1940. aasta juunipöördega kaasa läinud seltskond tuli ju paljuski sealt. Tollal võisid nad olla veel lapsed või noorukid, aga siis olid juba täisikka jõudnud. Varasematest aegadest võisid tulla need vasakpoolsuse juurikad," kõneles ajaloodoktor.