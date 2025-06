Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalov ütles Sakalale, et see on väga halb mõte. "Kui võrrelda nende kahe asukoha ligipääsetavust, siis see ei kannata väga kriitikat. Viljandi on maakonnakeskus. Praegune postkontor on bussijaama lähedal ja ma ei näe, et see saaks asuda mujal kui kesklinnas."