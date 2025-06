HANS VÄRE Pühade ajal olgu lipp lipu peal!

Viimasel ajal olen üha tihemini lipu juba eelmisel õhtul seina külge torganud või päev hiljem maha võtnud, et see võimalikult kaua lehvida jõuaks. Paraku rikun sellega veel teistki paragrahvi, sest pimedal ajal tuleks lipp valgustada, kuid minul sellele helgiheitjat suunatud pole. Kui sellest üldse abi oleks – lipuseaduse põhjal tundub, et ilma omavalitsuse loata ei tohiks lippu alaliselt ehk mitmeks päevaks üldse heisatagi. Ainult jaaniööl võib see vabalt lehvida. Või vihmas liguneda.

Nende rangete piirangute kõrval on lipuseaduses ka palju umbmäärast. Näiteks sätestab neljanda paragrahvi teine lõik: „Iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval heisatakse Eesti lipp elu-, äri- ja büroohoonetel“. Kes heiskab, seda kirjas pole. Või siis: „Igaühel on õigus heisata ja kasutada Eesti lippu, järgides käesoleva seaduse sätteid ja head tava“.

Riigikantselei veebilehel on seda head tava lahti seletatud. Muu hulgas selgub, et kuigi seaduses pole selle kohta sõnagi ja lipupäevade loetelu pole avatud, vaid suletud nimekiri, on igaühel õigus talle tähtsatel päevadel lipp vardasse või masti tõmmata. Teisalt tõdeb riigikantselei oma juhtnöörides, et lipu 24. veebruaril, 23. juunil ja 20. augustil heiskamine on soovituslik, mitte kohustus.