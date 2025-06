Mõni päev veel ja meie targa valitsuse eestvõttel kerkib Eesti jälle ühe edetabeli esiritta. Nimelt hakkame konkureerima paari-kolme riigiga euroliidu kõige kõrgema käibemaksumäära pärast. Meil tõuseb 1. juulist käibemaks 24 protsendile, ent näiteks Saksamaal on see 19 ja väga jõukas Luksemburgis 17 protsenti. Eesti konkureerib enam-vähem Soome, Rootsi ja Taaniga, kus on maksumäär 25 protsendi ringis, ning Kreekaga, kus see on 24 protsenti.