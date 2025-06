​Selle peale, et uue haigla mitusada töökohta ja arvukad külastajad poele rikkuse majja toovad, Kallas ei panustanud. "Lillepood ei too rikkust nagunii. Aga meil on tõesti hea meel, et see hoone lõpuks valmis sai," lausus ta ning meenutas, et see oli 2021. aasta algus, kui kopp poe kõrval esimest korda maasse löödi. "Oleme selle ehituse üle elanud, kui enda poolt vaatame. Aga muidugi oli seda kõike ka huvitav vaadata."