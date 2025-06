Jahimehed on hundiründeteateid saanud ka suvel

Sürgavere jahiseltsi esimees Alar Kolomets rääkis, et suvel on raske huntide arvukust hinnata, sest nende tegutsemisjälgi pole näha. Samas nentis ta, et kaks nädalat tagasi oli Sürgavere lähedalt külvipõllult leitud kolme hundi jälgi, aga kustpoolt need tulid ja kuhu läksid, oli raske hinnata.