"Meie korraldada on Suure-Jaani ja Võhma jaanipidu ja need on meie mõttes ikkagi kaks suurt pidu," lausus Põhja-Sakala kultuurikeskuse direktor Aire Levand. Jaaniõhtu on tema sõnul kindlasti üks selline pidu, mil inimesed tahavad olla looduse keskel ja tulevad rõõmuga maale, ükskõik kus nad ka parasjagu ei elaks.