KADRI PULK Kui omavalitsus unustab oma juured, siis on aeg kogukonnal tegutseda

Kõik, kes lähevad Suure-Jaani kalmistule, näevad esimesena, kui vähe austust on meie vallavalitsusel oma kultuuriloo vastu. Mart Saar, Artur Kapp, Villem Kapp, Hans Kapp, Paul Kondas, Johann Köler, Joosep Kapp – need ei ole lihtsalt nimed. Need on eesti kultuuriloo sambad. Ja nende hauad olid kuni viimase ajani korrastamata ja närtsinud, lilleilu polnud. Kevad hakkab läbi saama, kuid sügisel istutatud kuivanud männioksad jäid nagu mälestuseks hooletusest.