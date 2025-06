Eelmisel nädalal etendus Sakala keskuses Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide eriala tudengite dokumentaallavastus "MÄRGATUD Viljandis", mida oli vaatama tulnud saalitäis rahvast. Kõik see, mis lavale jõudis, oli igati vaatamist ja kuulamist väärt just selle poole pealt, et naerda sai nõnda, et pisarad silmist väljas. Tõsi, selle kõige juures oli ka kogukondlikku eneseirooniat.