INTERAKTIIVNE KAART Reedel Viljandimaale jõudev peotuli saab siin paadiga sõita ja rabamatkal käia

Tallinna jõuab tantsu- ja laulupeo tuli 2. juulil, kuid enne seda käiakse sellega läbi põhimõtteliselt kogu Eesti. Viljandimaale on peotuld oodata sellel reedel, kui see võetakse vastu Valgamaa käest Mulgi elamuskeskuses. Seejärel liigutakse juba Viljandimaale Karksi-Nuia Aleksander Saebelmann-Kunileidi mälestuskivi juurde, kus on ka kontsert. Edasi kulgeb tuli mööda Mulgimaad, kuni jõuab Viiratsisse, kus Viljandi vald annab selle üle Viljandi linnale. Kella 16 paiku on plaanitud tuua tuli paadiga üle Viljandi järve.