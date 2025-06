Tervisekassa ja perearstide selts annavad teada, et see on oluline samm noorte tervise kaitseks. Kui tavapäraselt on kooliealisi noori vaktsineerinud kooliõde, siis sel suvel katsetavad perearstikeskused valmisolekut vaktsineerida noori ka HPV vastu, tagades sellega, et üleminek koolist täiskasvanuellu ei katkestaks juurdepääsu tasuta HPV kaitsele.