Kui me räägime riiulifirmadest või fantoomklubidest, siis FC Viljandi on supernäide. On olnud juba kümme aastat. Klubi majandusaasta aruanne on üks lühemaid, mida olen äriregistris kohanud, ja seegi on täis valesid.

Jah, ma võin uskuda, et see klubi on seotud jalgpalliga ja sel pole kasumitaotlust, eriti olukorras, kus klubil pole aastaid olnud sentigi kulu ega tulu. Võin uskuda, et klubi eesmärk on jalgpalli arendamine. Aga seda, et klubi kauge eesmärk on andekate mängijate kasvatamine ja neile arenguvõimaluste andmine, on sulaselge jama. Sel klubil pole aastaid olnud ühtegi mängijat, ei andekat ega andetut.