Viljandi töökodades on äkiliselt sagenenud amordivedrude vahetamine. Kas kummaline kokkusattumus või halvas korras tänavad?

Osaühingu Rehvid Pluss Viljandi töökoja juhataja Janar Aasna sõnul on vedrude tihe purunemine selgelt märgata. Lisaks on autodel sageli purunenud tugilaagrid ja stabilisaatori vardad. Tema meelest tuleb põhjusi otsida linnatänavate kehvast seisukorrast.

Osaühingu Lehola Autokeskus juht Hanno Lõpp tõdes, et vedruvahetustöö maht on sel kevadel kasvanud mitmekordselt. Nagu ta ütles, on töökoja taga suur kast katkisi vedrusid täis ning neid on sinna kogutud suurest reedest, 18. aprillist saadik. Just enne seda kuupäeva oli kast tühjaks tehtud.