Kirikud ootavad öiseid külalisi

Viljadimaal on avatud kolm kirikut.

​Viljandi Pauluse kirikus algab programm õhtul kell viis Tuuliki Jürjo ja Anu Röömeli juhendatavate muusikakooli õpilaste esinemisega, hiljem on kavas Arne Hiobi jutuõhtu ning muusikalist kosutust pakuvad Tõnis Tulp ja Anu Röömel. Avatud on kohvik ja saab ronida torni.

Paistu Maarja kirik on avatud kella kuuest. Saab vaadata uusi kirikukelli, vaata väljapanekut vanadest piiblitest, palve- ja lauluraamatutest ning käsitöönäitust, uurida ajaloolist maakaarti ning otsida kirikust üles üks müstiline auk. Õhtutunni oreliga sisustab Tuuliki Jürjo.

Kolga-Jaani kirik on avatud kella viiest kümneni, pakkudes ekskursioone ja jutuajamisi sellest, mis külalisi huvitab.

Kirikute öö kodulehe järgi rääkivat legend, et kord unustanud kirikuteener ühe Viini kiriku uksed õhtul valla ja jalutanud koju. Mõne tunni möödudes meenus see talle ja mees tõttas tagasi uksi lukustama. Oma imestuseks leidis ta sel hilisõhtul kirikust eest hulga inimesi, kes olid jalutuskäigul avatud uksest sisse astunud, et uudistada või lihtsalt pisut istuda ja mõtiskleda.